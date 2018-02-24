ارتفاع حصيلة هجوم "داعش" على مقر أمني في عدن جنوب اليمن إلى 36 قتيلا وجريحا

وفي وقت سابق من مساء اليوم السبت، قتل وأصيب العشرات في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين استهدفتا مقر قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة التواهي في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وقالت مصدر محلي في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن هجوما انتحاريا مزدوجا استهدف مقر مكافحة الإرهاب بمديرية التواهي في عدن جنوبي اليمن، "حيث هاجمت سيارتين مفخختين استهدفت الأولى مقر مكافحة الإرهاب والثانية حاولت استهداف مقر المجلس الانتقالي الجنوبي وانفجرت قبل الوصول للبوابة".
ووفقا للمصدر، خلف الهجوم قتلى وجرحى، وشوهدت سيارات إسعاف تنقل الضحايا، مشيرا إلى أن إطلاق نار كثيف أعقب الهجوم، فيما يبدو أن مجموعة مسلحة تابعة للمهاجمين اشتبكت مع حراسة المقر الأمني.
من جهته أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم بالسيارتين المفخختين نفذهما انتحاريان على مقر إدارة مكافحة الإرهاب، والمكتب الإعلامي لإدارة الأمن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن منفذ إعلامي تابع لـ"داعش"، أن "التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين في عدن جنوب اليمن".
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