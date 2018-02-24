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10:43 12 مارس/ آذار 2018
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    البياتي يدعو واشنطن لإعادة محافظ كركوك "الهارب" لمحاكمته بالسرقة

    © Sputnik. Igor Mikhalev
    العالم العربي
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    طالب الأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد البياتي، السبت، الحكومة الأمريكية والإنتربول بإعادة محافظ كركوك "الهارب" نجم الدين كريم "مخفورا" إلى المحاكم العراقية بسبب "سرقته" لأموال الفقراء والمحتاجين في المحافظة، فيما دعا النزاهة إلى التحقيق في "شركاء سرقات" كريم.

    القوات العراقية في كركوك
    © REUTERS/ STRINGER
    محافظ كركوك: "داعش" لايزال موجودا في وديان المحافظة ومزارعها
    وبحسب "السومرية نيوز"، قال البياتي إن "على الحكومة الأمريكية والإنتربول إعادة نجم الدين كريم محافظ كركوك الهارب مخفورا إلى المحاكم العراقية وتسليمه للسلطات بسبب سرقته أموال الفقراء والمحتاجين من كركوك، كونه مواطن أمريكي هرب من العراق وهو الآن في أمريكا"، موضحا أن "المبلغ 60 مليون دولار الذي أعلنته النائبة آلاء الطالباني مؤخرا يعتبر عُشر المبلغ الذي سرقه المحافظ"

    وطالب البياتي النزاهة والجهات القضائية والمدعي العام بـ "التحقيق في الأمر لمعرفة المبلغ الصحيح الذي تم إيداعه في حساب المحافظ والذي قام بتهريبه خارج العراق"، مشيرا إلى أن "هناك 63 ملفا باقيا بأدراج هيئة النزاهة دون تحقيق أو قرار قضائي، وما يزال عشرات الفاسدين الذين كانوا يقننون سرقات نجم الدين في كركوك والإقليم يعيشون مطلقي اليد، وعلى النزاهة التحقيق في من كان شريكا معه في سرقاته وخاصة من كان يقنن إحالة المشاريع الاستثمارية لعصابات تابعة للمحافظ وزبانيته".

    وأكد البياتي، أن "وضع كركوك الحالي غير مستقر وخطير وقد يؤدي في أي لحظة إلى الانفجار"، داعيا رئيس الوزراء إلى "إيجاد حل سريع لبناء الشراكة النموذجية لإدارة كركوك وتوزيع المناصب بين مكونات كركوك وفق النظام الدارج المتفق عليه 32% لكل مكون لعودة الحياة الطبيعية المستقرة لها ولأهلها".

    وكانت النائبة عن محافظة كركوك آلا الطالباني كشفت، اليوم السبت، عن سحب محافظ كركوك المقال مبلغ 62 مليون دولار من مستحقات البترودولار، مبينة أن هذه الأموال هي من استحقاق أبناء كركوك.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    دعوة عراقية لواشنطن لإعادة محافظ كركوك السابق للمحاكمة, الحكومة العراقية, العراق
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