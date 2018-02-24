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10:42 12 مارس/ آذار 2018
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    قصف التحالف العربي سجن في اليمن

    محاولة اغتيال قائد عسكري شمال شرقي اليمن

    © REUTERS/ Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
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    نجا قائد بارز في الجيش اليمني المؤيد للرئيس عبد ربه منصور هادي من محاولة اغتيال، اليوم السبت 24 فبراير/شباط، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

    تفجير مقر مكافحة الإرهاب في عدن
    © Sputnik.
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    صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة مأرب لـ"سبوتنيك" إن مسلحين أطلقوا مساء يوم السبت 24 فبراير/ شباط، قذيفة صاروخية على سيارة العميد الركن حيدر محفل، مدير دائرة المشاة في وزارة الدفاع اليمنية، أثناء مروره من أمام شركة الغاز في مدينة مأرب.

    ووفقاً للمصدر، نجا العميد محفل من الكمين، فيما أصيب عدد من مرافقيه بجروح متفاوتة.

    في سياق آخر، التقى صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء، قيادات وضباط من الحرس الجمهوري وألوية الحماية الرئاسية والشرطة العسكرية والعمليات الخاصة، اليوم السبت 24 فبراير/شباط.

    وأوضح الصماد خلال كلمة له أن: "التحالف أنفق مئات المليارات إن لم تكن أكثر من ترليون في هذه الحرب ليشتروا ولاءات العالم والمنظمات الدولية، وها هي تسقط أمام صمود الشعب اليمني، نحن في مرحلة يجب أن يفهم الجميع أننا مستهدفون لن يسلم أحد لا الذي في بيته ولا الذي في المعركة، فمن يحاول أن يتهرب ولا يدخل في هذه المعركة المشرفة لابد أن يشغلوه عن نفسه، وهذه الدفع بداية عظيمة لألوية الحرس والحماية والشرطة العسكرية والعمليات الخاصة".

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قذيفة صاروخية, سيارة, محاولة اغتيال, قوات الرئيس هادي, العميد الركن حيدر محفل, قائد عسكري, عبد ربه منصور هادي, مأرب, اليمن
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