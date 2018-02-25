وزير البترول المصري: علماء مصر بالخارج قادرين على دعم الاستثمار

قال وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، إن مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، المقام بمدينة الأقصر، يدعم قوة مصر.

© AP Photo/ Hasan Jamali تعليق وزارة البترول المصرية على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

وأضاف الملا، في تصريحات خاصة لوكالة " سبوتنيك "، مساء أمس السبت ٢٤ فبراير/ شباط، خلال حفل الاستقبال لضيوف المؤتمر، أن العلماء المصريين القادمين من الخارج للمشاركة في فعاليات "مصر تستطيع بأبناء النيل"، قادرين على دفع مصر للأمام وتحقيق التقدم لبلادهم.

وتابع: "المؤتمر له أهمية خاصة بالنسبة للدولة والشعب المصري، لأن العلماء المشاركين فيه يمثلون مصر بالخارج، وهم في الوقت نفسه قادرين على المساهمة بقوة في دفع عجلة الاستثمار، وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري".

وكشف الوزير المصري، عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً كبيراً بين مصر وكبريات شركات التنقيب عن البترول في العالم، بهدف اكتشاف منابع ومصادر جديدة للبترول، ما يدعم حركة الاستثمار والتنمية، موجهاً رسالة من خلال "سبوتنيك" إلى الشعب المصري، بضرورة المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجرائها في غضون أسابيع قليلة، لأن هذه المشاركة تكفل تحقيق تقدم الوطن.

وتبدأ فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" صباح اليوم الأحد ٢٥ فبراير/ شباط، بمدينة الأقصر في صعيد مصر، حيث تجتمع مجموعة من علماء مصر بالخارج لبحث قضايا تفيد الاقتصاد والتنمية.

ويشارك إلى جوار العلماء المصريين بالخارج عدد كبير من الوزراء، من بينهم وزراء البترول والري والزراعة والتعليم العالي، وتحت رعاية وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كما يلقي رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل كلمة في افتتاح المؤتمر.