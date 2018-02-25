تسجيل
11:38 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    البترول وأسعار النفط

    وزير البترول المصري: علماء مصر بالخارج قادرين على دعم الاستثمار

    © AP Photo/ Hasan Jamali
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    قال وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، إن مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، المقام بمدينة الأقصر، يدعم قوة مصر.

    البترول وأسعار النفط
    © AP Photo/ Hasan Jamali
    تعليق وزارة البترول المصرية على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل
    وأضاف الملا، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، مساء أمس السبت ٢٤ فبراير/ شباط، خلال حفل الاستقبال لضيوف المؤتمر، أن العلماء المصريين القادمين من الخارج للمشاركة في فعاليات "مصر تستطيع بأبناء النيل"، قادرين على دفع مصر للأمام وتحقيق التقدم لبلادهم.

    وتابع: "المؤتمر له أهمية خاصة بالنسبة للدولة والشعب المصري، لأن العلماء المشاركين فيه يمثلون مصر بالخارج، وهم في الوقت نفسه قادرين على المساهمة بقوة في دفع عجلة الاستثمار، وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري".

    وكشف الوزير المصري، عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً كبيراً بين مصر وكبريات شركات التنقيب عن البترول في العالم، بهدف اكتشاف منابع ومصادر جديدة للبترول، ما يدعم حركة الاستثمار والتنمية، موجهاً رسالة من خلال "سبوتنيك" إلى الشعب المصري، بضرورة المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجرائها في غضون أسابيع قليلة، لأن هذه المشاركة تكفل تحقيق تقدم الوطن.

    وتبدأ فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" صباح اليوم الأحد ٢٥ فبراير/ شباط، بمدينة الأقصر في صعيد مصر، حيث تجتمع مجموعة من علماء مصر بالخارج لبحث قضايا تفيد الاقتصاد والتنمية.

    ويشارك إلى جوار العلماء المصريين بالخارج عدد كبير من الوزراء، من بينهم وزراء البترول والري والزراعة والتعليم العالي، وتحت رعاية وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كما يلقي رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل كلمة في افتتاح المؤتمر.

    انظر أيضا:

    بسبب البترول والسيادة... مخاوف من "أزمة كبيرة" بين مصر وتركيا
    تعرف على نسب زيادة أسعار منتجات البترول والغاز الجديدة في مصر
    مصر تسدد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول العالمية
    مصدر لـ"سبوتنيك": تنسيق مصري سعودي لاستئناف توريد البترول إلى مصر
    "أرامكو" السعودية تستأنف مد مصر بشحنات البترول
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أسعار البترول, أخبار البترول, شركات البترول, الاستثمارات الأجنبية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, أخبار مصر, الاقتصاد المصري, الحكومة المصرية, وزارة البترول المصرية, طارق الملا, شريف اسماعيل, الأقصر, القاهرة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك