مباحثات عسكرية مشتركة بين السعودية والسودان

وصل رئيس الأركان السوداني، عماد عدوي، مساء أمس السبت، إلى العاصمة السعودية، الرياض، في زيارة رسمية.

وأعلن الجيش السوداني، في بيان له، أن رئيس الأركان يقود وفداً رفيعاً في زيارة للمملكة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في حضور فعاليات معرض الصناعات الدفاعية السعودي ويلتقي نظيره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية وعدد من المسؤلين بوزارة الدفاع، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"

وأوضح البيان، أن "عدوي سيشارك في حضور فعاليات معرض الصناعات الدفاعية السعودية، الذي ينطلق اليوم الأحد 25 فبراير/شباط الجاري، حتى الـ3 مارس/آذار المقبل".

وكشف سفير المملكة العربية السعودية في الخرطوم، علي بن حسن أحمد جعفر، مؤخراً عن مذكرات تعاون ستوقع خلال الفترة المقبلة مع السودان.

وكانت المملكة العربية السعودية اتخذت أول خطوة لها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع رؤساء أركان القوات المسلحة لدول قطر، والسودان، وتركيا في الخرطوم.

وقرر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إرسال مساعده الفريق طيار ركن محمد عبد الله العايش، إلى السودان على رأس وفد عسكري، للقاء الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني، والفريق أول مهندس ركن عماد الدين مصطفى عدوي، رئيس الأركان المشتركة السوداني، بحضور السفير علي حسن جعفر، سفير السعودية بالخرطوم.