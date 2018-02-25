مصر: تخزين المياه بسد النهضة لن يؤثر على السد العالي

تحدث وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، عن إمكانية تأثير بدء تخزين المياه بسد النهضة الإثيوبي على السد العالي.

وقال الوزير إن التخزين في بحيرة السد العالي يعتمد على مناسيب وكمية المياه المخزنة وملامح موسم الفيضان سواء كان عاليا أو متوسطا أو أقل من المتوسط، نافيا بذلك الأنباء التي تحدثت عن التأثير السلبي لبدء تخزين المياه بالسد الإثيوبي على السد العالي.

وذكر الوزير، في حوار له مع صحيفة "أخبار اليوم"، أمس السبت 24 فبراير/ شباط، إن هذه العوامل هي التي تحدد مخزون السد من المياه كل عام، ومن المنتظر تحديد سنوات ملء خزان سد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر المائية.

وأضاف عبد العاطي أن "هناك إعلان مبادئ وأطر سياسية وقانونية تحكم التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولا أعتقد أن أديس أبابا والخرطوم سوف تخالفان تلك الأطر".

كما أشار إلى أن هناك إصرارا من الجانب المصري على إنهاء مفاوضات سد النهضة بشكل يحمي مصالح الجميع، متابعا "لأننا يربطنا شريان مياه واحد ومن المستحيل الانفصال عن بعضنا البعض ومن الضروري الوصول لاتفاق عادل يرضي كل الأطراف".