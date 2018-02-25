روحاني يبعث رسالة إلى أمير الكويت

© Sputnik. Pavel Gerasimov الكويت تحتفل بأعيادها الوطنية في ظل نهضة تنموية في مجالات عديدة

وتطلع روحاني في برقيّته إلى "تعزيز العلاقات بين البلدين المسلمين في ظلال الأخوة، والتعاون والجهود المشتركة وبما يشمل كافة المجالات الثنائية"، كما تمنى الرئيس الإيراني "السلامة لأمير الكويت والعزّة للشعب الكويتي".

وتبدأ الكويت، اليوم الأحد، احتفالاتها الوطنية بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاستقلالها عن بريطانيا، والأربعين لانطلاق النشيد الوطني، والثانية عشرة لتولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم، وذلك في ظل نهضة تنموية تشهدها البلاد في مجالات عديدة، بحسب الوكالة الرسمية "كونا".