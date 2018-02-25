اعتقال عنصرين من "داعش" أحدهما يعمل في "ديوان الزكاة لولاية الفلوجة"

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي أحدهما يعمل في ما يسمى بـ"ديوان الزكاة" في "ولاية الفلوجة"، مبينا أنهما اعتقلا بعد دخولهما بغداد.

وقال المركز في بيان، إن "الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن تشكيلات قيادة عمليات بغداد وبجهد استخباري ألقت القبض على إرهابيين اثنين بعد دخولهما بغداد في منطقة ركيه وفاضل"، بحسب "السومرية نيوز".

وأضاف البيان، أن "أحدهما آمر مفرزة والآخر يعمل فيما يسمى بديوان الزكاة ضمن "ولاية الفلوجة" التابعة لـ"داعش"، وتم تسليمهما إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بين فترة وأخرى باعتقال مطلوبين بتهم جنائية و"إرهابية" بينهم قياديين في تنظيم "داعش"، حيث تتم تسليمها إلى الجهات القضائية لينالوا جزائهم العادل.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" في عرض عسكري بعنوان "يوم النصر"، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.