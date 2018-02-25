استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن مجلس الوزراء الأردني "عقد جلسة خاصة صباح اليوم الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري".
#عاجل|| الوزراء يقدمون استقالاتهم امام رئيس الوزراء تمهيدا للتعديل الوزاريhttps://t.co/H7gXgDMmnh#بترا— Jordan News Agency (@Petranews) February 25, 2018
وبحسب الوكالة فإنه "من المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم".
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