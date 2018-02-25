الأردن: تعديل حكومي يشمل تعيين 9 وزراء

أصدرت الإرادة الملكية منشورا بالموافقة على إجراء تعديل على الحكومة الأردنية، وذلك بتعيين 9 وزراء جدد بينهم نائبين للرئيس.

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU استقالة الحكومة الأردنية تمهيدا لتعديل وزاري عمان — سبوتنيك : وبحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "أصدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، الموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور هاني الملقي".





وتضمن التعديل تعيين 9 وزراء بينهم نائبين للرئيس، بعد تقديم 8 وزراء استقالاتهم.





وكان أعضاء الحكومة الأردنية، تقدموا اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، باستقالاتهم أمام رئيس مجلس الوزراء هاني الملقي، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بأن مجلس الوزراء الأردني "عقد جلسة خاصة صباح اليوم الأحد قدم خلالها الوزراء استقالاتهم أمام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تمهيدا لإجراء التعديل الوزاري".