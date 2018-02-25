الملك السعودي يبعث رسالة مع مبعوثه الخاص إلى لبنان

أفادت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الأحد، أن موفد رسمي سعودي برئاسة نزار العلولا يتجه الى العاصمة اللبنانية بيروت يوم غد الإثنين.

© AP Photo/ Saudi Press Agency عودة السفير.. السعودية تتجاوز الأزمة الدبلوماسية مع لبنان

وأشارت مصادر رسمية لبنانيةأن الوفد السعودي القادم إلى لبنان سيحمل رسالة بغاية الأهمية من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى ​الرئيس اللبناني ميشال عون​.

وأضافت المصادر للصحيفة أن الموفد السعودي سيلتقي أيضاً رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على أن يلتقي رئيس البرلمان ​نبيه بري​ الثلاثاء.

وتولت ​السفارة السعودية​ في ​بيروت​ ترتيب مواعيد لقاءات لعدد من الوزراء والقيادات اللبنانية مع الموفد الذي سيمكث بضعة أيام في لبنان.