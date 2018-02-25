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    جنود من الجيش السعودي في مأرب

    لجنة سعودية تكشف عن أكبر عملية فساد عسكري في مأرب... تسجيل 120 ألف جندي وهمي

    © REUTERS/ FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    قال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية التابعة للرئيس هادي، إن لجنة سعودية تم تشكيلها خلال الأسابيع الماضية لبحث الإخفاقات في بعض الجبهات، توصلت إلى نتائج كارثية لما وصل إليه الفساد في محافظة مأرب اليمنية.

    وتابع المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن اللجنة السعودية اكتشفت تسجيل 120 ألف جندي وهمي في مأرب وحدها فقط، ولم تكشف اللجنة عن ملفات عدد من المحافظات الأخري، وهذا الأمر يعني أن هناك قيادات عسكرية فاسدة تقوم بعمليات جمع الأموال على حساب أرواح البشر.

    الجيش الباكستاني
    © AP Photo/ Anjum Naveed
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    ولفت المصدر، إلى أن عدد من القادة كانوا يقومون بتسجيل أعداد وهمية من الجنود ويتم صرف مرتبات ومؤن لهم في الوقت الذي لا توجد فيه تلك الأعداد من الأصل وعند حدوث هجوم من جانب "الحوثيين" يجدون الجبهات فارغة ويحرزون تقدم سهل كما حدث بمديرية صرواح بمأرب والتي تم تحريرها، ثم عاود الحوثيون السيطرة على معظمها نتيجة "الفساد العسكري".

    وأشار المصدر، إلى أن هذا "هو السبب الرئيسي، الذي دائما ما يؤخر عملية الحسم لذا على السعودية مراجعة الحسابات ومحاكمة القيادات العسكرية الفاسدة الذين حولوا الحرب إلى استثمارات وتجارة خاصة بهم وإقالتهم فورا".

    ومن جانبه قال اللواء أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي بالجنوب اليمني لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "ما تم كشفه من فساد في مأرب قد يكون في معظم الجبهات، وفي اعتقادي أن التراجع وعدم الحسم راجع إلى الفساد الحكومي والعسكري والذي طال كل القطاعات ولم يترك حتى جبهات القتال".     

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