الإعدام شنقا لأكبر تاجر "كريستال" في العراق

حكمت محكمة جنايات محافظة بابل، في وسط العراق، على تاجر مخدرات ضبط بحوزته كميات هائلة من المواد المحترفة في قتل البشر، وأحكاما بالسجن والغرامة لأربعة آخرين.

وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، عبد الستار بيرقدار، في بيان أطلعت عليه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 25 فبراير/شباط، أن الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق تاجر مخدرات.

© Fotolia/ Creativa اعتقال ثلاثة من تجار المخدرات وسط بغداد

وأكد البيرقدار، أن تاجر المخدرات، اعترف في دور التحقيق بالقيام بعمليات متاجرة كبيرة بالمخدرات بين المحافظات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير.

وأوضح، أن القوات الأمنية ضبطت بحوزة التاجر، كميات هائلة من المخدرات منها 1500 حبة ما يسمى محليا (1-0) وكمية من مادة "الكريستال" المخدرة وأنابيب بلاستيكية ومعدنية وأنواع مختلفة من المواد المخدرة.

وذكر البيرقدار، أن الحكم جاء استنادا إلى أحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

واختتم، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن الهيئة الثانية في جنايات بابل أصدرت أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار بحق أربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة، منوها إلى أن الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من القانون نفسه.

وأخذت المواد المخدرة بالانتشار والرواج، مؤخراً في محافظات العراق، لاسيما في العاصمة بغداد، ولها زبائن أغلبهم من الشباب والمراهقين أدمنوا على أنواع مختلفة من المخدرات وأبرزها "الميث" أو ما يعرف "بالكريستال" والمسمى بالقاتل المحترف في سلب حياة مدمنيه.