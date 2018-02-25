مقتل صياد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، صيادا فلسطينيا شمال قطاع غزة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات الجيش أطلقت النار على صياد فلسطيني خرق بقاربه منطقة الصيد المسموح لها شمال قطاع غزة.

وأوضح أدرعي، على "تويتر"، يقول "في وقت سابق اليوم خرق قارب مشبوه منطقة الصيد المسموح بها شمال قطاع غزة وعليه ثلاثة مشتبه بهم".

في وقت سابق اليوم خرق قارب مشبوه #منطقة_الصيد المسموح بها شمال قطاع #غزة من وعليه ثلاثة مشتبه بهم. وردًّا على ذلك، قامت قوة من جيش الدفاع بالقيام بإجراءات إيقاف المشتبه بهم والتي شملت مناداتهم، واطلاق النار في الهواء، واطلاق نار باتجاه القارب. pic.twitter.com/YSIizZ4Hji — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2018

​وتابع "وردا على ذلك، قامت قوة من جيش الدفاع بالقيام بإجراءات إيقاف المشتبه بهم والتي شملت مناداتهم، واطلاق النار في الهواء، وإطلاق نار باتجاه القارب".

وفي تغريدة تالية، ذكر المتحدث الإسرائيلي "نتيجة لإطلاق النار، أصيب أحد المشتبه فيهم بجروح خطيرة توفي على أثرها فيما بعد. لقد تم نقل بقية المشتبه فيهم لتحقيق قوات الأمن".

نتيجة لاطلاق النار، أصيب أحد المشتبه فيهم بجروح خطيرة توفي على اثرها فيما بعد. لقد تم نقل بقية المشتبه فيهم لتحقيق قوات الامن. لم تقع إصابات بين قواتنا. يتم التحقيق في الحادثة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2018

وأشار ​أفيخاي إلى أنه لم تقع إصابات بين قوات الجيش الإسرائيلي، كما أنه يتم التحقيق في الحادثة.