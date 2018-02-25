السفير التركي في الرياض: الأكراد يقومون بالتطهير العرقي ضد العرب والأرمن والترك شمالي سوريا

قال السفير التركي الجديد لدى المملكة العربية السعودية أردوغان كوك، إن الأكراد وأذرعهم العسكرية، يقومون بالتغيير الديمغرافي في الشمال السوري وخاصة بعفرين ومنبج وما حولها، كما يقومون بطرد العرب والأرمن والترك من ديارهم، وهنا لابد لنا من وقفه.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI تركيا: قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين وأضاف أن بلاده ستتعقب الإرهابيين أينما تواجدوا، مشيرا إلى حملة بلاده "غصن الزيتون" الموجهة بالأساس ضد الإرهاب وأدواته ومنظماته.

وردا على سؤال لـ" سبوتنيك " حول آخر ما وصلت إليه الحملة العسكرية التركية في الشمال السوري، أكد كوك أن الحملة مازالت جارية، وحققت الأهداف المحددة لها حتى الآن، وأمامها أهداف ستحققها.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير التركي اردوغان كوك بمقر السفارة التركية في حي السفارات بجنوب الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتقوم القوات التركية، منذ 20 يناير/ كانون الثاني 2018، بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" لطرد قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية من عفرين السورية ومحيطها، يشاركها في ذلك "الجيش السوري الحر".

وأعلنت تركيا، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، إن قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين ، التي يقودها الجيش التركي ضد الجماعات الكردية.

وقال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.