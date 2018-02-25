"أنصار الله": إطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين بنجران

قال مصدر عسكري بالجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية قامت بإطلاق صاروخ "زلزال 2" على تجمع للجنود السعوديين في رقابة سقام بنجران.

وأضاف المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الأحد، أن طيران التحالف نفذ اليوم عدد من الغارات الجوية كانت إحداها على موقع الشرفة بنجران.

وأشار إلى شن التحالف 4 غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية.

يشار إلى أن مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله صرح لـ"سبوتنيك"، أن القوة الصاروخية التابعة لـ "أنصار الله" أطلقت صاروخا باليستيا من نوع قاهر 2M على تجمع للتحالف في معسكر أم الريش بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ استهدف معسكر أم الريش، التابع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن".

يذكر أن جماعة أنصار الله "الحوثيون" قد قصفوا في الأسبوع الماضي منفذ الخضراء السعودي في نجران جنوب السعودية بصاروخ باليستي مطور محليا.