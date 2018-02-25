إسرائيل تصادق على تعيين فايسبرود سفيرا جديدا لدى الأردن

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، على تعيين سفيرا جديدا لدى الأردن.

© REUTERS/ Sebastian Scheiner مكتب نتنياهو: استئناف عمل سفارة إسرائيل في الأردن

القدس- سبوتنيك وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية، خلال جلستها الأسبوعية اليوم، صادقت على تعيين أمير فايسبرود سفيرا جديدا لدى الأردن خلفا لـعينات شلاين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن السفير الجديد فايسبرود "شغل منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأيضا عمل في منصب الناطق باسم السفارة في عمان، وهو يتقن اللغة العربية".

وعين فايسبرود خلفا للسفيرة السابقة شلاين التي انتهت مهامها في عمان بناء على طلب الأردن في أعقاب حادث إطلاق نار بمبنى تابع للسفارة، والذي قتل فيه مواطنان أردنيان على يد حارس إسرائيلي.

وكان طاقم فني إسرائيلي قد وصل إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان قبل نحو شهر تمهيدا لإعادة فتحها بعد أن أغلقت أبوابها في يوليو/ تموز 2017 بسبب الحادث.