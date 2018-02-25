انطلاق معرض القوات المسلحة السعودية للتصنيع المحلي "أفد 2018"

دشن رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول عبد الرحمن البنيان، اليوم الأحد، معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، في دورته الرابعة.

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القاهرة- سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فأن المعرض المقام تحت شعار "صناعتنا قوتنا"، ويستمر سبعة أيام، يهدف إلى إبراز ودعم المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات التكميلية.

وافتتح المعرض بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين، وكذلك مسؤولين في دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

ويتم من خلال المعرض، إبراز الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار من قبل الجهات المشاركة، والتي من المتوقع أن تصل إلى ما يقارب من 80 ألف صنف، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المصانع الوطنية، وزيادة استخدام المحتوى المحلي.

ويدعم معرض "أفـد 2018" الصناعة المحلية وتطويرها بما يتوافق مـع معايير الجودة والمواصفات العالمية، إضافة إلى تـدوير الموارد المالية، وتشجيع برامج "السعودة"، وجلب رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلي.

ويشتمل المعرض على خمسة أقسام رئيسة، تضم متطلبات الجهات المستفيدة العسكرية والمدنية كوزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الحرس الملكي، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة "سار" للقطارات.

كما يضم الشـركاء الاستراتيجيين للمعـرض— الشركة السعودية للصناعات السعودية "سامي"، وغرفة الرياض، وشركة "علـم"؛ وشركاء التـوطين، ممثلين في شركة النفط السعودية "أرامكو"، و شركات "سـابك"، و"معادن"، وكذلك الشركة السعودية للكهرباء.