سفن حربية بريطانية تصل الدوحة لإجراء تمرين مشترك

وصلت سفن حربية بريطانية إلى الدوحة، اليوم الأحد 25 فبراير / شباط، لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفقا لما ذكرته صفحة وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".

وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن سفينتين حربيتن طراز "إتش إم إس بلايث"، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة "إتش إم إس ليد بري" بقيادة الكابتن لويس راي، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.

وصول سفن حربية بريطانية للدوحة لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف pic.twitter.com/eeE9eMshRj — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) February 25, 2018

ولفت البيان إلى أن هذه التدريبات تتم في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ونشرت الصفحة صورا للسفينتين البريطانيتين لحظة وصولهما ميناء الدوحة.