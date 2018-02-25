وذكر بيان مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية، أن سفينتين حربيتن طراز "إتش إم إس بلايث"، بقيادة الكابتن تشارلز كولنز، والسفينة "إتش إم إس ليد بري" بقيادة الكابتن لويس راي، تابعتين للبحرية الملكية البريطانية، وصلتا إلى ميناء الدوحة، للمشاركة في التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.
وصول سفن حربية بريطانية للدوحة لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف pic.twitter.com/eeE9eMshRj— وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) February 25, 2018
ولفت البيان إلى أن هذه التدريبات تتم في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، لمكافحة الإرهاب والتطرف.
بالصور: وصول سفن حربية بريطانية لـ #الدوحة لإجراء تمارين مشتركةhttps://t.co/nm8QWvgHRM— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) February 25, 2018
| #بريطانيا pic.twitter.com/RpsmdXSqHi
ونشرت الصفحة صورا للسفينتين البريطانيتين لحظة وصولهما ميناء الدوحة.
سفن حربية بريطانية تصل الدوحة لإجراء تمرين مشترك مع القوات الخاصة المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف— شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) February 25, 2018
🇬🇧🇶🇦#مرسال_قطر pic.twitter.com/aHGhBApfGZ
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