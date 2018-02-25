سفير روسيا لدى اليمن يؤكد ضرورة دعم جهود التسوية السياسية

أكد سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، على ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن لتحقيق التسوية السياسية للحرب الدائرة منذ 2015.

© REUTERS/ Khaled Abdullah روسيا تعلق وجودها الدبلوماسي في اليمن بسبب الأوضاع هناك

صنعاء — سبوتنيك . ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها وزارة الإعلام من عدن والرياض، أشار ديدوشكين خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية، منصور بجاش، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، إلى "أهمية التشاور والتنسيق المستمرين بين حكومتي البلدين، مؤكداً دعم روسيا للحكومة اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي".

وتطرق اللقاء إلى مسألة استئناف المفاوضات السياسية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وأهمية دعم المبعوث الأممي الجديد للتحضير لها.

من جهته، شدد وكيل وزارة الخارجية اليمنية، بحسب الوكالة، على "ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتحقيق السلم في اليمن، بما في ذلك وقف التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، ومنعها من تزويد مسلحي "أنصار الله" بالسلاح والخبراء الذين يواصلون اعتداءهم على أبناء الشعب اليمني، واستنزاف مقدراته، وتهديد الملاحة الدولية، وأمن واستقرار المنطقة، واستهداف دول الجوار بالصواريخ الإيرانية" بحسب قوله.

ولفت إلى أهمية استمرار اللقاءات التشاورية بين الحكومة اليمنية والروسية، والتنسيق بشأن مختلف القضايا التي تهم البلدين، والعمل على متابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال المباحثات الثنائية التي جرت بين وزيري خارجية البلدين الشهر الماضي.

وتدهور الوضع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عندما بدأت في صنعاء معارك ضارية، جراء محاولة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت تخضع لسيطرة أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس صالح عن قطع علاقات الشراكة مع "أنصار الله"، وفي 4 كانون الأول/ديسمبر قتل على يد "أنصار الله".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم، منذ أذار/مارس 2015، بعمليات ضد "الحوثيين" دعما للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أعلن، خلال استقبال نظيره اليمني، عبد الملك المخلافي، الشهر الماضي أنه بإمكان روسيا أن تلعب دورا مميزا في التسوية السلمية للأوضاع في اليمن، مضيفا أن بلاده "تأمل في أن يدفع الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن بكل من يستطيع التأثير فيه إلى الانتقال بشكل عاجل من العمل العسكري إلى المفاوضات، وإلى التسوية السياسية بمشاركة كافة القوى اليمنية".