قرية عربية تنتج أغلى صابونة في العالم... والشيخة موزة أبرز مستخدميها

تنتج قرية "بدر حسون" اللبنانية والتي تشتهر بصناعة الصابون ومستحضرات التجميل الطبيعية، أغلى صابونة في العالم يصل سعرها إلى 2800 دولار.

ووفقا لما نقلته قناة "نسمة"التونسية، تصنع الصابونة من مزيج الذهب ودهن العود الكمبودي وزيوت نادرة، كما يدخل عسل النحل الطبيعي في تكوينها.

© REUTERS/ JAMAL SAIDI لبنان يستعد لإطلاق عملة رقمية من شأنها دعم الليرة اللبنانية

وتمتاز الصابونة بقدرتها على شد بشرة الوجه والتخفيف من تعب العيون، كما تمد البشرة بالعديد من العناصر الطبيعية المفيدة لها.

وأشار التقرير إلى أن الشيخة موزة المسند، زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من أبرز مستخدميها.

وتعاقدت العديد من الفنادق الفاخرة في البحرين والإمارات مع المصنع المنتج للصابونة، لتضعها في أجنحتها الفاخرة.

وتتكون القرية من أفراد عائلة حسون الذين يبلغون 68، ويتعاونون مع عشرات العمال الآخرين في زراعة الأعشاب اللازمة لإنتاج أطنان من الصابون شهريا، ليتم توزيعها داخل السوق اللبناني والأسواق العالمية.