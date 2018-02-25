قوات هادي تسيطر على جبال استراتيجية شرق صنعاء

حققت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي، تقدماً، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وذكر موقع الجيش اليمني، "سبتمبر نت"، أن قوات الرئيس هادي سيطرت، اليوم الأحد، على جبال النَخَش الاستراتيجية، عقب معارك عنيفة مع مسلحي " أنصار الله " في منطقة مسورة، ساند خلالها طيران التحالف الجيش اليمني بغارات على مواقع وتجمعات "أنصار الله".

وأشار الموقع إلى مقتل وجرح العشرات من "أنصار الله" خلال المواجهات، مضيفاً أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت مواقع متفرقة وتجمعات لمسلحي "أنصار الله" في نهم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من "الحوثيين"، وإعطاب 5 آليات عسكرية تابعة لهم.

وتدهور الوضع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عندما بدأت في صنعاء معارك ضارية، جراء محاولة حركة "أنصار الله" (الحوثيين) الاستيلاء على عدد من المؤسسات والمنشآت تخضع لسيطرة أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، أعلن الرئيس صالح عن قطع علاقات الشراكة مع "أنصار الله"، وفي 4 كانون الأول/ديسمبر قتل على يد "أنصار الله".

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 22 مليون شخص في اليمن، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وأكثر من ثمانية ملايين شخص مهددون بالجوع.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقوم، منذ أذار/مارس 2015، بعمليات ضد الحوثيين دعما للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.