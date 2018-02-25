قتلى وجرحى بين صفوف الجيش السعودي إثر هجوم شنه "أنصار الله"

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجوما على الجيش السعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأبلغ مصدر عسكري في محافظة صعدة وكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا، مساء اليوم الأحد، مواقع للجيش السعودي في رقابة السديس بنجران.

© REUTERS/ Abduljabbar Zeyad محاولة اغتيال قائد عسكري شمال شرقي اليمن

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين، مضيفا أن الحوثيين شنوا قصفا بصواريخ الكاتيوشا على معسكر المخيل التابع للجيش السعودي في قطاع العارضة بجازان، كما قاموا بإعطاب آلية عسكرية سعودية بقرية جاضع نمير في جازان.

وخلال وقت سابق من اليوم، نفذت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة من التحالف، عملية هجومية على مواقع لمسلحي جماعة أنصار الله بسواحل محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني: "قوة التشكيل البحري التابعة للمنطقة هاجمت اليوم الأحد، مواقع لمسلحي "أنصار الله" في مرسى بحيص الواقع على بعد 30 ميلا بحريا من مديرية ميدي الساحلية التي تسيطر قوات الرئيس هادي على ميناءها".

وأضاف المركز أن الهجوم الذي نفذه الجيش اليمني بعدة زوارق بناء على معلومات استخباراتية حصل عليها من أحد أسرى "أنصار الله" عن أماكن تواجد زوارق الجماعة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

ولفت إلى أن القوات الحكومية استعادت زورقا تابعا لمسلحي الجماعة خلال الهجوم كان يستخدم في زراعة ألغام بحرية، موضحا أن مسلحي أنصار الله لجأوا الى استخدام قوارب الصيد في عملياتهم البحرية بعد إضافة تعديلات عسكرية وميكانيكية عليها.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ نحو ثلاث سنوات، حيث تقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد أنصار الله.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا.