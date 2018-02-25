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    الجيش السوري يعثر على سيارة مفخخة بها عبوة تحتوى مواد كيميائية خلال تمشيطه دير الزور

    بالفيديو... الجيش السوري يعثر على ذخائر إسرائيلية من مخلفات "داعش" بدير الزور

    © Sputnik. Mohammad Maarouf
    العالم العربي
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    عثرت وحدات من الجيش السوري على ذخائر إسرائيلية الصنع وأسلحة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي خلال تمشيط ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي الذي أعاد إليه الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار.

    أسلحة إسرائيلية وأمريكية الصنع في سوريا
    tvzvezda
    العثور على ألغام إسرائيلية ومواد سامة وأسلحة من مخلفات "داعش" في دير الزور
    وأفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع الجهات المختصة واصلت عمليات التمشيط الدقيقة لقرى وبلدات السيال وحسرات والدوير وصبيخان بريفي الميادين والبوكمال في ريف دير الزور الشرقي لرفع المفخخات وتفكيك الألغام التي زرعها إرهابيو التنظيم التكفيري تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم. ولفتت إلى أن وحدات الجيش عثرت خلال عملها على كميات من الذخيرة الإسرائيلية وأسلحة كانت مخبأة في أوكار الإرهابيين.

    وبين ضابط في الجهات المختصة في تصريح لـ"سانا" أن الأسلحة التي تم العثور عليها تضم "منصة إطلاق صواريخ غراد وأدوات لتفجير وتفخيخ المنازل وعبوات ناسفة لاصقة وقذائف هاون مختلفة ومتعددة القياسات ومدفعا ثقيلا عيار 120 مم وصواريخ مضادة للطائرات وقذائف هاون إسرائيلية الصنع وذخائر متنوعة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات حديثة وأجهزة بث وإرسال فضائي".

    وأشار الضابط إلى أنه تم العثور أثناء عمليات التمشيط على "مقر لتجنيد ما يسمى "أشبال الخلافة" من الأطفال وبطاقات تعريف لهم وأحزمة ناسفة بقياسات صغيرة لتفخيخهم إضافة إلى وسائل وقاية من المواد الكيميائية لاستخدامها أثناء تحضير القذائف المزودة بها".

    وضبطت وحدات من الجيش في الـ 15 من الشهر الجاري شبكة أنفاق في منطقة الميادين بداخلها مقرات وذخائر متنوعة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك بعد أقل من 48 ساعة من عثورها على معمل كبير لصنع القذائف والمتفجرات وكميات كبيرة من الذخائر الصاروخية وقذائف الهاون والدبابات بعضها إسرائيلي الصنع.    

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    الجيش السوري يعثر عل ىذخائر إسرائيلية في دير الزور, الحكومة السورية, سوريا
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