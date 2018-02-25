بالفيديو... الجيش السوري يعثر على ذخائر إسرائيلية من مخلفات "داعش" بدير الزور

وبين ضابط في الجهات المختصة في تصريح لـ"سانا" أن الأسلحة التي تم العثور عليها تضم "منصة إطلاق صواريخ غراد وأدوات لتفجير وتفخيخ المنازل وعبوات ناسفة لاصقة وقذائف هاون مختلفة ومتعددة القياسات ومدفعا ثقيلا عيار 120 مم وصواريخ مضادة للطائرات وقذائف هاون إسرائيلية الصنع وذخائر متنوعة وأحزمة ناسفة وأجهزة اتصالات حديثة وأجهزة بث وإرسال فضائي".
وأشار الضابط إلى أنه تم العثور أثناء عمليات التمشيط على "مقر لتجنيد ما يسمى "أشبال الخلافة" من الأطفال وبطاقات تعريف لهم وأحزمة ناسفة بقياسات صغيرة لتفخيخهم إضافة إلى وسائل وقاية من المواد الكيميائية لاستخدامها أثناء تحضير القذائف المزودة بها".
وضبطت وحدات من الجيش في الـ 15 من الشهر الجاري شبكة أنفاق في منطقة الميادين بداخلها مقرات وذخائر متنوعة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك بعد أقل من 48 ساعة من عثورها على معمل كبير لصنع القذائف والمتفجرات وكميات كبيرة من الذخائر الصاروخية وقذائف الهاون والدبابات بعضها إسرائيلي الصنع.
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