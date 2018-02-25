تعرف على أحدث وظيفة للمرأة السعودية

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة، عن وظائف عسكرية نسائية برتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة فأعلى.

© REUTERS/ Faisal Nasser المرأة السعودية لن تكون في حاجة لولي الأمر... قرار جديد

جاءت تلك الوظائف وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين بعد التخرج، في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة، الشرقية).

وتضمنت شروط الالتحاق أن تكون المتقدمة سعودية الأصل، وألا يقل العمر عن 25 عاما، واجتياز المقابلة الشخصية، بحسب ما نشره موقع وزارة الداخلية "أبشر".

من جهتها قالت وفاء الثميري، مديرة الأنشطة بمستشفى قوى الأمن سابقا، لـ"سبوتنيك"، "إن هذا المسعى من قبل الحكومة الرشيدة، يسهم بلا شك إلى تذليل الصعاب وتسهيل شؤون المرأة في المجتمع السعودي في مجالات عدة بما يتناسب مع خصوصيتها".

وأشارت الثميري إلى الأهمية الخاصة بهذا القرار الذي أعلن لأول مرة عن توافر وظائف عسكرية للمرأة السعودية وتعيين سيدات للانخراط في المجال الأمني ومجالاته المتعددة.

وبينت الثميري أن هذا القرار يوفر عددا جيدا من الوظائف للمرأة السعودية، وخاصة في المرور والشرطة والتدريب على القيادة، مما يسهل للسيدات التعامل مع مثيلاتها وهذا مطلب لنا جميعا كسعوديات.

الجدير بالذكر أن السعودية تشهد قرارات غير مسبوقة في مجال حقوق المرأة، بدأت برفع الحظر عنها في قيادة السيارات، والسماح للمرأة بإصدار فتاوى، والموافقة على حضورها في مدرجات ملاعب كرة القدم، الأمر الذي غير الحياة وعادات المرأة في بلد عرف بانغلاقه وتحفظه الكبير في ما يتعلق بقضايا المرأة.