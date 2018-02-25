الدفاع الروسية: المسلحون يخرقون الهدنة بالغوطة وهاجموا مواقع للجيش السوري

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد قوات الجيش السوري تستمر في خرق وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية بدمشق، فيما هاجمت مواقع الجيش السوري عند خطوط التماس.

وجاء في البيان، "على الرغم من بيانات المصالحة من جانب جيش الإسلام، يستمر المسلحون في قصف مدينة دمشق من الأراضي التي يسيطرون عليها"، وأشارت الوزارة إلى "تعرض المناطق السكنية بدمشق إلى 31 قذيفة هاون على مدار 24 ساعة مضت".

وتابعت أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار، تستمر الخروقات في محافظات حلب، واللاذقية، وإدلب".

وأضاف البيان أنه "في صباح الأحد، حاولت التشكيلات المسلحة غير الشرعية مهاجمة قوات الحكومة السورية بخط التماس، وتعرضت مواقع الجيش العربي السوري قرب تجمعات حزرما والنشابية لهجمات بالسيارات المفخخة".