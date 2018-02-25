إسرائيل تفرض طوقا أمنيا على الأراضي الفلسطينية بسبب "البوريم"

قرر الجيش الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من منتصف الأسبوع الجاري، وحتى الأحد القادم، بمناسبة عيد المساخر "البوريم" عند اليهود.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأحد: "وفقا لتقدير الموقف الأمني ومصادقة المستوى السياسي تقرر فرض إغلاق شامل على مناطق يهودا والسامرة وإغلاق المعابر في قطاع غزة انطلاقا من منتصف ليل بين يومي الثلاثاء والأربعاء وحتى منتصف الليل بين يومي السبت والأحد".

فرض إغلاق أمني على مناطق #يهودا_والسامرة وإغلاق المعابر في قطاع #غزة خلال #عيد_المساخر انطلاقًا من منتصف الليلة بين يوميْ الثلاثاء والاربعاء وحتى منتصف الليل بين يوميْ السبت والأحد وفقًا لتقدير الموقف. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 25, 2018

​وأضاف آدرعي "خلال فترة الإغلاق سيسمح بالعبور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية وفقا لموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".

يذكر أن عيد المساخر يحتفل به اليهود فى كل عام لإحياء ذكرى إنقاذ اليهود من الإبادة إبان عصر الإمبراطورية الفارسية.