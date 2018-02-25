تطورات جديدة بشأن مصابي الإيدز في مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، توصل الجهات الأمنية بالتعاون مع الشؤون الصحية لجميع المصابين من أبناء الجالية البرماوية بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وأضافت الإمارة في بيان نشره متحدثها الرسمي سلطان الدوسري، عبر موقع "تويتر"، أنه تمت إحالة المصابين للعلاج في مستشفيات مكة المكرمة

وأشار الدوسري إلى أن مستشار العاهل السعودي، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمر بتشكيل فريق عمل من الإمارة والشرطة والشؤون الصحية للتواصل مع المصابين، الذين لم يستجيبوا للاستدعاءات المتكررة من الجهات الصحية بهدف تقديم العلاج لهم.

وأوضح أن اللجنة تواصلت مع المصابين وتم إخضاعهم للعناية الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وإعطائهم العلاج اللازم، كما أحضروا المخالطين لهم لإجراء الفحوصات الطبية لهم، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

#إمارة_مكة

لجنة أمنية ، صحية وجه بتشكيلها #أمير_مكة

تمكنت من التواصل مع كافة المصابين من أبناء الجالية البرماوية بمرض نقص المناعة " الإيدز "

وقد تم إحالتهم للعلاج في مستشفيات العاصمة

المقدسة واحضار المخالطين لهم للفحص. pic.twitter.com/xl2YfAtlw8 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ٢٤ فبراير، ٢٠١٨

​يذكر أن نظام الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم على الجهات الصحية في السعودية، كان قد أكد عدم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب به، وحدد النظام الذي وافق عليه أخيراً مجلس الوزراء السعودي خمس حالات لفرض اختبار "الإيدز".

وبحسب "الحياة"، تتمثل الحالات التي يفرض فيها اختبار "الإيدز" في المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي، والمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية، وفحوص ما قبل الزواج، وللمرأة الحامل، وأي حالة يرى وزير الصحة شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.