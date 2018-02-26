الحريري: لا نريد أخذ سلاح حزب الله لكن الدولة يجب أن يكون لها جيش واحد

صرح رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد 25 فبراير/ شباط، بأن حكومته لا تريد أخذ سلاح حزب الله، وأنه يرى أن حزب الله لا يهوى حمل السلاح، فهو قام بمهمته ويتمنى أن تكون الدولة قوية، وأن يسلم السلاح بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

الرئيس الحريري: "نحنا ما بدنا ناخد سلاح حزب الله.. وبرأيي حزب الله مش غاوي يحمل سلاح، قام بمهمة وبيتمنّى تكون الدولة القوية ويسلّم هالسلاح عاجلاً أم آجلاً وبالتوافق للجيش اللبناني".@saadhariri #دق_الجرس pic.twitter.com/Ul9pJkuJjH — MTV Lebanon (@mtvlebanon) February 25, 2018

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وجاءت تصريحات الحريري خلال لقاء أجرته مع قناة MTV اللبنانية، في الحلقة الأولى من برنامج "دق الجرس"، والتي تطرق فيها إلى مسألة الانتخابات، حيث قال إنه مع اقتراب الإنتخابات سيقل عدد مقاعد تيار المستقبل بالمجلس، مؤكدا أنه لن يحزن لذلك لكنه في الوقت ذاته سيبذل أقصى جهده كي لا يخسر الحزب.

وتحدث الحريري عن اغتيال والده، ودخوله عالم السياسة، وتطرق إلى المحكمة الدولية، مشيرا إلى أنه يريد العدالة لا الانتقام، نافيًا وجود مشاكل بينه وبين شقيقه بهاء بعكس ما يتردد في وسائل الاعلام.

وأثار الحريري حديثا حول صلته بالسعودية، وأكد أن علاقته العاهل السعودي جيدة وأنه على اتصال معه ومع ولي العهد محمد بن سلمان، مؤكداً أنّه لا ينبغي تصديق كل ما يردد في الاعلام.