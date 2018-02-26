قوات هادي تصد هجومين لـ"أنصار الله" في البيضاء ومأرب

وأضافت أن قوات الرئيس هادي كبدت المهاجمين من الحوثيين قتلى وجرحى، وأسرت أحد قادة مجموعاتهم الميدانية، فيما انسحب الباقون باتجاه منطقة فضحة.
وأشار المصدر إلى أن قتلى وجرحى سقطوا من الحوثيين بمعارك عنيفة اندلعت في منطقة أعشار بمديرية ناطع شن خلالها طيران التحالف غارات على تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في شعب المسوح وجبل الظهر، خلفت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوفهم.
وأحبط الجيش اليمني هجوما للحوثيين في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن قوات الرئيس هادي أحبطت محاولة تقدم لمسلحي "أنصار الله" باتجاه مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية صرواح غرب محافظة مارب، وألحقت بهم خسائر.
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