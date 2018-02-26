قوات هادي تصد هجومين لـ"أنصار الله" في البيضاء ومأرب

دارت مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة البيضاء وسط اليمن بالتزامن مع مواجهات أخرى في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

© REUTERS/ ABDULJABBAR ZEYAD اليمن... قوات موالية للإمارات تمنع وزيرا من زيارة ميناء في شبوة

صنعاء — سبوتنيك . وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها وزارة الإعلام، أن الجيش اليمني صد هجوما لمسلحي "أنصار الله" على موقع الشعبين المطل على منطقة فضحة بمديرية الملاجم من جهة جبل المركوزة في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

وأضافت أن قوات الرئيس هادي كبدت المهاجمين من الحوثيين قتلى وجرحى، وأسرت أحد قادة مجموعاتهم الميدانية، فيما انسحب الباقون باتجاه منطقة فضحة.

وأشار المصدر إلى أن قتلى وجرحى سقطوا من الحوثيين بمعارك عنيفة اندلعت في منطقة أعشار بمديرية ناطع شن خلالها طيران التحالف غارات على تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في شعب المسوح وجبل الظهر، خلفت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوفهم.

وأحبط الجيش اليمني هجوما للحوثيين في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن قوات الرئيس هادي أحبطت محاولة تقدم لمسلحي "أنصار الله" باتجاه مواقع لقوات الرئيس هادي في مديرية صرواح غرب محافظة مارب، وألحقت بهم خسائر.