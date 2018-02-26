السيسي من قلب سيناء يتوعد بسحق الإرهابيين بقوة وعنف (فيديو)

وأصدر السيسي، الذي ظهر بالزي العسكري، توجيهات إلى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمد فريد، قائلاً: "يتشالوا من فوق وش الأرض بكل قوة وعنف يا محمد، واللي يسلم نفسه يتحاكم طبقاً للقانون، ولكن اللي يرفع السلاح لا".
وافتتح الرئيس المصري، مساء الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.
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