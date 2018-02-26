مقتل 29 مدنيا بغارات لـ"التحالف الدولي" على قريتين في دير الزور

قتل 29 مدنيًا جراء غارات جديدة شنها طيران التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، على قريتي الشعفة وظهرة علوني في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصادر أهلية، أن "الغارات أسفرت أيضاً عن وقوع عدد من الجرحى، حالات بعضهم خطرة، ما يجعل عدد الضحايا مرشحاً للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم".

وأشارت الوكالة السورية إلى أن طيران التحالف ارتكب في 20 من هذا الشهر "مجزرة بحق السوريين راح ضحيتها 16 مدنياً جراء قصفه الأحياء السكنية في قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي".

وذكرت بأن التحالف، منذ إنشائه من قبل واشنطن في أغسطس/آب 2014، خارج إطار مجلس الأمن الدولي ومن دون موافقة دمشق، "قصف عشرات المرات الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها"، ما تسبب بسقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية والمرافق الحيوية".