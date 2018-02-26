مقتل 29 مدنيا بغارات لـ"التحالف الدولي" على قريتين في دير الزور

وأشارت الوكالة السورية إلى أن طيران التحالف ارتكب في 20 من هذا الشهر "مجزرة بحق السوريين راح ضحيتها 16 مدنياً جراء قصفه الأحياء السكنية في قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي".
وذكرت بأن التحالف، منذ إنشائه من قبل واشنطن في أغسطس/آب 2014، خارج إطار مجلس الأمن الدولي ومن دون موافقة دمشق، "قصف عشرات المرات الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها"، ما تسبب بسقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية والمرافق الحيوية".
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