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11:07 12 مارس/ آذار 2018
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    المساعدات الإنسانية الروسية لسوريا

    روسيا تسلم حزمة ملابس إلى دار الأيتام في مدينة حماة السورية

    © Sputnik.
    العالم العربي
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    أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أنه قدم مساعدات إنسانية إلى دار للأيتام في مدينة حماة السورية، حيث يعيش الأطفال من الأسر غير المكتملة والمنخفضة الدخل والأيتام وأولئك الذين تركوا دون رعاية الوالدين .

    مساعدات روسية
    © Sputnik. Nour Molhem
    مساعدات روسية لأهالي الشقرانية بريف درعا السورية
    حماة — سبوتنيك. وقال الناطق باسم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة أندريه نيكيبيلوف: "وصلنا اليوم إلى مدينة حماة، وهذا دار للأيتام، هنا معظمهم أطفال من الأسر التي قتل آبائهم، في المعارك وهم يدافعون عن وطنهم". وسوف نقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية في شكل حزم غذائية تحتوي على سكر، وأرز، وسلع معلبة، وذلك من أجل تقديم الدعم بطريقة أو بأخرى، لأننا تحدثنا مع الفتية — لا أحد يساعدهم، ما عدا روسيا".

    وتبلغ الكمية الإجمالية للمساعدات الإنسانية إلى دار الأيتام، أكثر من 500 حزمة من الملابس الشتوية الدافئة مؤلفة من السترات والقبعات والأحذية والبلوزات، وكذلك الطرود الغذائية.

    بالإضافة إلى ذلك، استقبل الأطباء العسكريون الروس، الأطفال والبالغين الذين يحتاجون إلى فحص طبي.

    وأوضح الطبيب العام أنتيبوف: "اليوم، استقبلنا ما يصل إلى 30 شخصا، 70 بالمئة منهم من الأطفال، والأطفال أساسا يأتون ولديهم أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، كما أن الأمراض الجلدية موجودة أيضاً، وبالنسبة للكبار هناك مجموعة من الأمراض، من نزلات البرد والأمراض المُعدية، والأمراض الجلدية، ولدى كبار السن أمراض القلب والأوعية الدموية وهلم جرا".

    يذكر أنه صادف يوم الخميس الماضي 22 شباط/فبراير 2018، ذكرى مرور عامين على إنشاء المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في أراضي الجمهورية العربية السورية.

     وشهدت هذه الفترة انضمام 2367 مركزا سكنيا سوريا إلى نظام وقف العمليات العسكرية. قام المركز بتنفيذ أكثر من 1750 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية التي تم توصيلها إلى المدن والقرى السورية وتوزيعها على السكان المحليين حوالي 2.5 ألف طن. كذلك تم تقديم المساعدات والإسعافات الطبية لقرابة 71 ألف مواطن سوري.

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, روسيا
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