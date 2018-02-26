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11:06 12 مارس/ آذار 2018
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    مدينة رداع، جنوب صنعاء، اليمن

    هجوم "غير مسبوق" من وزير يمني على القوات الإماراتية (فيديو)

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
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    عقد وزير النقل اليمني في حكومة هادي، صالح الجبواني، مؤتمرًا صحفيًا، للرد على منعه من قبل "قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات" من الدخول إلى محافظة شبوة للقيام بعمله.

    ميناء اليمن
    © REUTERS/ ABDULJABBAR ZEYAD
    اليمن... قوات موالية للإمارات تمنع وزيرا من زيارة ميناء في شبوة
    ودعا الجبواني إلى اتخاذ قرار سيادي يصحح العلاقة مع الإمارات، وقال، في مؤتمر صحفي عقده في شبوة، إن قوات مدعومة من الإمارات منعت موكبه من المرور صوب ساحل المحافظة الواقعة جنوب شرقي اليمن، لوضع حجر الأساس لأحد الموانئ.

    وزعم أن قوات النخبة اليمنية أبلغته بأن قرار منعه من التنقل جاء بأمر من القيادة الإماراتية، ولم يستبعد أن يكون وراءه رئيس الأركان الإماراتي، الذي قال إنه كان موجوداً في المدينة.

    وأوضح وزير النقل اليمني أنه سيجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لمناقشة وإطلاعه على ما جرى، داعياً إلى اتخاذ قرار يحفظ سيادة اليمن، ويصحح العلاقة مع الإمارات، مؤكداً أنه لا يقبل بالعمل في هذه الحكومة إذا لم تتم مراجعة هذه العلاقة.

    واتهم الجبواني كذلك محافظ شبوة بالفساد والتواطؤ مع أبو ظبي، ومع أنصار الله، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى انتشار الفساد، فإن تنظيم "القاعدة" والعصابات المسلحة باتت منتشرة في المناطق المحررة.

    وكانت قوات النخبة الشبوانية، المدعومة من الإمارات، منعت وزير النقل اليمني في حكومة هادي، صالح الجبواني، أمس الأحد، من وضع حجر أساس لبناء ميناء بحري جديد أقرته حكومة هادي.

    انظر أيضا:

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    اليمن...الغارة الأمريكية في شبوة استهدفت سيارة شقيق أمير "القاعدة"
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