عالم مصري: لا يمكن الحديث عن الصحة والتعليم بعيدا عن التغيرات المناخية

قال العالم المصري الدكتور هشام العسكري، المتخصص في علوم الاستشعار عن بعد، إنه يسعى لدعم خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال التعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

وأضاف العسكري، في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر " مصر تستطيع بأبناء النيل "، المقام بمدينة الأقصر في صعيد مصر، اليوم الاثنين 26 فبراير / شباط، أنه لا يمكن الحديث عن الصحة أو التعليم أو الزراعة والري ، بعيدا عن التغيرات المناخية.

وقدم العالم المصري مشروعا يدعم التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو ووصولها إلى 410 أجزاء في المليون، ما يعني أن العالم مقبل على كارثة كبرى، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، الذي سيؤدي إلى زيادة الأمطار والعواصف وحدوث كوارث أخرى.

ولفت هشام العسكري إلى أن الانبعاثات الخارجة من الساحل الأفريقي أثرت بالسلب على المناخ في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر يكشف التأثير الشديد للتغيرات المناخية على العالم كله، خاصة بعدما حدث جفاف في الساحل الغربي الأمريكي.

وتحدث العسكري عن موجة الجفاف، التي ضربت نهري دجلة والفرات، حيث بدأ يحدث شح مائي كبير، موضحا أن البرنامج الفضائي المصري يجب أن يقدم حلول، من خلال التخطيط لما يجب أن يقدمه البرنامج.