بالفيديو..."ربطة خبز" تضع الحريري في موقف محرج أمام الأطفال

تعرض رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، يوم أمس الأحد، إلى موقف محرج خلال مشاركته في برنامج على قناة لبنانية حاور خلالها الأطفال وردّ على أسئلتهم المختلفة.

© AP Photo/ Hussein Malla بالفيديو...الحريري يطلق مشروعا جديدا يوفر فرص عمل للبنانيين

وسأل أحد الأطفال المشاركين في البرنامج الحريري عن سعر ربطة الخبز في لبنان، هذا السؤال وضع رئيس الحكومة اللبنانية في مأزق، وبدا ذلك من خلال تعابير وجهه التي أوحت بالتساؤل والاستغراب. فرد قائلا "500 ليرة".

فما كان إلا أن أنقذه الأطفال من السؤال المحرج، وقالوا: "سعرها 1500 ليرة ويا ريت سعرها 500".

هذا الأمر أثار ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن انزعاجهم من عدم معرفة رئيس الحكومة لسعر ربطة الخبر في بلاده.