تركيا تعلن دخول قوات خاصة لعفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

وتابع أن "إرسال عناصر العمليات الخاصة هو تحضير للمعارك في المناطق السكنية".
وأضاف: "إرسال القوات الخاصة التركية إلى منطقة عفرين، هو استعداد لاقتراب كفاح جديد ضد الإرهابيين، الهدف منه حماية المدنيين، وتحقيق النجاح لعملية غصن الزيتون".
وكانت تركيا، أعلنت أمس الأحد، أن قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين، التي يقودها الجيش التركي ضد الجماعات الكردية. وقال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك".
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