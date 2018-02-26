تركيا تعلن دخول قوات خاصة لعفرين تحضيرا للمعارك في المناطق السكنية

كشف نائب رئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، عن دخول عناصر من القوات التركية الخاصة إلى منطقة عفرين شمالي سوريا.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI تركيا: قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين

انطاكيا — سبوتنيك . وقال بوزداغ، في مقابلة مع قناة "أن تي في"، اليوم الاثنين، 26 فبراير/ شباط: "إن العمليات مستمرة في المناطق الريفية والقرى والبلدات البعيدة عن المدن، وكلما ضاق المجال ستمتد العمليات إلى المناطق السكنية حيث يوجد المدنيون".

وتابع أن "إرسال عناصر العمليات الخاصة هو تحضير للمعارك في المناطق السكنية".

وأضاف: "إرسال القوات الخاصة التركية إلى منطقة عفرين، هو استعداد لاقتراب كفاح جديد ضد الإرهابيين، الهدف منه حماية المدنيين، وتحقيق النجاح لعملية غصن الزيتون".

وكانت تركيا، أعلنت أمس الأحد، أن قرار مجلس الأمن بوقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين، التي يقودها الجيش التركي ضد الجماعات الكردية. وقال متحدث الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن "قرار الأمم المتحدة بخصوص وقف إطلاق النار في سوريا لن يؤثر على العملية التركية المستمرة هناك".