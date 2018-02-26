"هدية عمرها 64 عاما"... ما الذي حصل عليه الملك سلمان (صورة وفيديو)

حصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على هدية تذكارية، خلال حفل المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز.

وقدم الدكتور خالد البياري، رئيس مجلس الاتصالات السعودية، للملك سلمان ، هدية تذكارية، عبارة عن تلفون قديم ظهر في صورة للملك سلمان في عام 1375 هجري، (1955 و1956) ميلادي، خلال توليه إمارة الرياض.

وقدمت لوحتان للتلفون الذي ظهر في صورة قديمة للملك سلمان، أحدهما صورة له وهو في مكتب بالرياض عندما كان أميراً للرياض، فيما قدم هاتف شبيه للذي كان يستخدمه أمير الرياض قبل نحو 64 عاماً.

وكان الهاتف قد دخل للمملكة في عام 1353 هجري، (1934 و1935) ميلادي لأول مرة، حيث بلغت الخطوط الهاتفية بنفس السنة 854 هاتفاً يدوياً موزعاً بين الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

تشرفنا بتكريم خادم الحرمين الشريفين، وفخورين برعايتنا لبطولة #كأس_المؤسس ودعمنا لرياضة الفروسية 🏇 pic.twitter.com/g0LxALVtGe — الاتصالات السعودية (@STC_KSA) February 24, 2018

قصة التلفون الذي ظهر في صورة ل #الملك_سلمان قبل 64 عاماً

للتفاصيل 👈https://t.co/teEP5edmm8 pic.twitter.com/Yq6GTiW3YW — مزمز (@mzmznet) February 26, 2018

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