"هدية عمرها 64 عاما"... ما الذي حصل عليه الملك سلمان (صورة وفيديو)

وقدمت لوحتان للتلفون الذي ظهر في صورة قديمة للملك سلمان، أحدهما صورة له وهو في مكتب بالرياض عندما كان أميراً للرياض، فيما قدم هاتف شبيه للذي كان يستخدمه أمير الرياض قبل نحو 64 عاماً.
وكان الهاتف قد دخل للمملكة في عام 1353 هجري، (1934 و1935) ميلادي لأول مرة، حيث بلغت الخطوط الهاتفية بنفس السنة 854 هاتفاً يدوياً موزعاً بين الرياض ومكة والمدينة المنورة وجدة والطائف.
تشرفنا بتكريم خادم الحرمين الشريفين، وفخورين برعايتنا لبطولة #كأس_المؤسس ودعمنا لرياضة الفروسية 🏇 pic.twitter.com/g0LxALVtGe— الاتصالات السعودية (@STC_KSA) February 24, 2018
قصة التلفون الذي ظهر في صورة ل #الملك_سلمان قبل 64 عاماً— مزمز (@mzmznet) February 26, 2018
للتفاصيل 👈https://t.co/teEP5edmm8 pic.twitter.com/Yq6GTiW3YW
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