الشرطة الإسرائيلية تمنع وزيرين في السلطة الفلسطينية من دخول القدس

منعت السلطات الإسرائيلية، ظهر اليوم الاثنين، وزيري التربية والتعليم والسياحية والآثار الفلسطينيين، صبري صيدم ورولا معايعة، من الوصول إلى مدينة القدس.

القدس — سبوتنيك. وقالت مصادر محلية خاصة، لوكالة "سبوتنيك"، إن قوات الشرطة الإسرائيلية "منعت الوزيرين من الوصول إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية، للمشاركة في حفل ترميم مدرسة طارسنطا، كما أنها اعترضت ومنعت نشطاء ومرافقين لهما".

© Sputnik. Kristina Afanasyeva الحكومة الفلسطينية: فرض ضرائب على كنائس القدس عدوان إسرائيلي جديد

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن المنع "جاء بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعترافه بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، وأشار إلى أنه كلف وزارة الخارجية بالعمل على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، ما أدى إلى تصاعد ردود الفعل الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي الذي أكد استبعاد الإدارة الأمريكية من الإشراف على عملية السلام الفلسطينية — الإسرائيلية.