شاهد...الدمار الذي خلفته الضربات الجوية التركية في عفرين السورية

تتواتر الضربات الجوية والبرية التركية على عفرين، حيث باتت النيران لا تغادر المناطق الحدودية وخاصة بلدة "جنديرس"، بالإضافة لقرى شيطانا وكوركا، فيما تدور على جبهات القتال اشتباكات بين وحدات حماية الشعب والقوات التركية، ونجحت الوحدات في تدمير عربتين عسكريتين في محيط قرية عرب ويران، كما قتل عدد كبير من عناصر الجيش التركي وتم تدمير دبابة في عليبسك.