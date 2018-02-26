العراق... صادرات النفط تفوق 108 مليون برميل بإيرادات تقترب من 7 مليار دولار

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، تصدير أكثر من 108 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بإيرادات تقترب من سبعة مليار دولار.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد، نشر على موقع الوزارة، مقتبسا الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، إنه "بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108.190.068 برميل"، موضحا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62.596 دولار.

وأضاف أن الإيرادات بلغت " 6.772.229.000 دولار".

وتابع البيان أنه "لم تسجل الإحصائية أية صادرات نفطية من حقول كركوك".

كانت وزارة النفط العراقية أعلنت أن "شركة تسويق النفط (سومو) صدّرت نحو 100 مليون برميل نفط، بقيمة نقدية تقترب من سبعة مليارات دولار، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي".

ويصدر العراق النفط الخام من الموانئ الجنوبية في البصرة بعد توقف الصادرات من حقول كركوك شمالي البلاد، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من القوات الكردية.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" بعد السعودية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.8 مليون برميل يوميا.