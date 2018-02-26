بالصور... "ميغ-25" الهجومية في ليبيا

امتلكت ليبيا في أوائل ثمانينيات القرن الماضي نحو 80 مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ-25"، حيث استخدمتها القوات الجوية الليبية بشكل نشط خلال النزاع في تشاد.

ومع بداية القرن الجديد، خرجت معظم هذه الطائرات عن الخدمة، وذلك بسبب نقص قط الغيار.

ALL HAIL THE MIGHTY FOXBAT! Libyan MiG-25PD(S) '7012' has been brought back into service at Misrata airbase, seen here armed with R-40TD and R-40RD long range air-to-air missiles. pic.twitter.com/el1KGKqRSy — Oryx (@oryxspioenkop) February 24, 2018

وبعد انقسام ليبيا إلى مناطق نفوذ، تم ترميم 3 طائرات من طراز "ميغ-25" في مصراتة. وقد تم تدمير إحداها في عام 2015، ونجا الطيار من الحادثة، ولكن تم القبض عليه.

على ما يبدو، تمكن سكان مصراتة من ترميم طائرة أخرة من هذا الطراز.