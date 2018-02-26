لبنان: السيد يهاجم الحريري ويعتذر من ولي العهد السعودي

غرد المدير العام السابق للأمن العام، جميل السيد، اليوم الإثنين، على صفحته الشخصية على "تويتر" بتصريح هاجم فيه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، واعتذر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال السيد ردا على رفعه دعوى قانونية على إعلامية لبنانية بجرم القدح والذم: "أنت رئيس حكومة لبنان، عم تزايد ضد دعوى قانونية بالقضاء فيها قدح وذمّ فينا؟! هيدا فهمك للدولة والقانون وحرية الإعلام؟!".

وأضاف السيد في تغريدته: "عندما أذلوك بالسعودية وقفنا معك بالمبدأ، رغم دورك المعروف مع شاهد الزور محمد زهير الصدّيق ضد بيّك وضدنا! عذراً محمد بن سلمان، طلِعْت بتعرفو أكتر منا".

وقام جميل السيد بإرفاق التغريدة بصورة تجمع الحريري والإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار كانت نشرتها الأخيرة على حسابها على "تويتر".