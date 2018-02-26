لبنان: السيد يهاجم الحريري ويعتذر من ولي العهد السعودي

وقال السيد ردا على رفعه دعوى قانونية على إعلامية لبنانية بجرم القدح والذم: "أنت رئيس حكومة لبنان، عم تزايد ضد دعوى قانونية بالقضاء فيها قدح وذمّ فينا؟! هيدا فهمك للدولة والقانون وحرية الإعلام؟!".
وأضاف السيد في تغريدته: "عندما أذلوك بالسعودية وقفنا معك بالمبدأ، رغم دورك المعروف مع شاهد الزور محمد زهير الصدّيق ضد بيّك وضدنا! عذراً محمد بن سلمان، طلِعْت بتعرفو أكتر منا".
وقام جميل السيد بإرفاق التغريدة بصورة تجمع الحريري والإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار كانت نشرتها الأخيرة على حسابها على "تويتر".
إنتَ رئيس حكومة لبنان— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) February 26, 2018
عم تزايد ضد دعوى قانونية بالقضاء فيها قدح وذمّ فينا؟!
هيدا فهمك للدولة والقانون وحرية الإعلام؟!
لما أذلّوك بالسعودية وقفنا معك بالمبدأ، رغم دورك المعروف مع شاهد الزور محمد زهير الصدّيق ضد بيّك وضدّنا!
عذراً محمد بن سلمان،
طلِعْت بتعرفو أكتر منّا… pic.twitter.com/tJaeTjECcZ
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