الأربعاء المقبل... معرض "روسيا اليوم" في نقابة الصحفيين المصرية

ينظم المركز الثقافي الروسي في القاهرة، يوما ثقافيا في مقر نقابة الصحفيين المصرية يوم 28 فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الثقافي الروسي ، اليوم الإثنين 26 فبراير/ شباط، ذكر فيه أنه سيجري تنظيم "يوم ثقافي" بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، بحضور نقيب الصحفيين الدكتور عبد المحسن سلامة، وأليكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.

وتضم الاحتفالية معرضا فوتوجرافيا بعنوان "روسيا اليوم"، وعرض فيلم تسجيلي عن أجمل معالم روسيا السياحية، وعرض فيلم تسجيلي عن المدن التي تستضيف فعاليات كأس العالم لكرة القدم بما في ذلك المدن الثلاث، التي سوف يلعب فيها منتخب مصر.

ومن المقرر أن يتحدث أليكسي تيفانيان، عن نشاط المركز الثقافي الروسي والمنح الدراسية، وكيفية تسجيل الطلاب والصحفيين للالتحاق بالمنح الدراسية، وبرنامج المركز الثقافي الروسي للاحتفال بالعيد الماسي (75 عاما) على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

ويتناول اليوم الثقافي مبادرة البيت الروسي للمشجع المصري، المتعلقة بمشاركة مصر في كأس العالم ودور المركز الثقافي الروسي في توفير البيانات والمعلومات للمشجعين المصريين.