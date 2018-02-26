تعرف على شروط تجنيد الفتيات في السعودية

© AP Photo/ Bob Daugherty بعد توقف 16 عاما...دولة خليجية تعود للعمل بنظام التجنيد الإلزامي

فتحت مديرية الأمن العام، أمس، باب التجنيد الاختياري أمام خريجات الثانوية العامة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وعسير، والباحة والشرقية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة أنّ شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة "سعودية الأصل، وألا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة، أو ما يعادلها، وألا يقل عمرها عن 25 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما".

وسمحت السعودية للنساء، في الفترة الأخيرة، بأمور كانت محظورة عليهنّ لعقود، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارات، علاوة على حضور النساء مباريات كرة القدم في الملاعب السعودية.