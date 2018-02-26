مصدر عسكري: مقتل وإصابة عدد من جنود التحالف في الجوف

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إنهم قاموا بعملية نوعية على مواقع لجنود التحالف بمديرية خب والشعف في الجوف.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع " سبوتنيك "، اليوم الإثنين 26 فبراير / شباط، أن العملية نتج عنها مقتل وإصابة عدد من جنود التحالف

ولفت المصدر إلى أنه تم تدمير آلية محملة بالجنود بواسطة عبوة ناسفة في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، مشيرة إلى أن التفجير أدى إلى مصرع طاقمها.

وتابع المصدر، أن مناطق متفرقة من مديريتي منبه وغمر الحدوديتين في محافظة صعدة تعرضتا لقصف صاروخي ومدفعي صباح اليوم الإثنين.