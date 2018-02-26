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10:57 12 مارس/ آذار 2018
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    العاصمة العراقية بغداد

    وفاة مفكر عراقي إثر تعرضه لوعكة صحية على الهواء

    © Sputnik. Sergey Mamontov
    العالم العربي
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    توفي فالح عبد الجبار، عالم الاجتماع، وأحد أبرز المفكرين العراقيين عن عمر يناهز 72 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني.

    وبحسب المقطع الذي بثته قناة "الحرة عراق" على حسابها على "تويتر" فإن عبد الجبار كان في المقابلة أمس الأحد، لكنه سرعان ما اعتذر عن مواصلة المقابلة في الأستوديو التابع للقناة في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان عبد الجبار يشير إلى صدره، ويبدو عليه التعب.

    ​ونقل إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وفارق الحياة فجر اليوم الإثنين، وسط صدمة وحزن الكثير من متابعيه، وأصدقائه من بينهم الباحث والمؤرخ العراقي، رشيد الخيون.

    ​وفالح عبد الجبار هو عالم اجتماع ورئيس معهد دراسات عراقية في بيروت، متخصص بدراسة الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط، وتتناول مؤلفاته: الدين، ودور القانون، والصراع الديني والمجتمع المدني.

    وولد عبد الجبار في بغداد عام 1946، غير أنه غادر العراق عام 1978، وعمل مديرا للبحث والنشر في مركز الدراسات الاجتماعية للعالم العربي، وعمل مدرسا وباحثا بعلم الاجتماع في جامعات بريطانية. 

    ولعبد الجبار مؤلفات عدة باللغتين العربية والإنجليزية في الفكر السياسي والاجتماعي، وصدر له مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب حول دولة الخلافة في العراق، حاول فيه إعادة النظر في آلية خلق التفكير السني في العراق منذ العام 2003، حيث يعتقد عبد الجبار أن الأزمة الراهنة مع الحركات الجهادية هي نتيجة لما يسميه "الدولة العربية الفاشلة".

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