بالفيديو... اقتحام الجيش السوري لحرستا

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يرصد هجوم القوات السورية على مواقع للمسلحين في منطقة حرستا في ريف دمشق.

واستطاع الجيش السوري كسر دفاعات المسلحين من التنظيمات الإرهابية "فيلق الرحمن" و"هيئة تحرير الشام" في الجزء الغربي من حرستا (حي العجمي).

ويظهر الفيديو انتشار عدد من المدرعات للقوات السورية والجيش في المنطقة.