مقتل ثلاثة انتحاريين من "داعش" بعملية للقوات العراقية في الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية مقتل ثلاثة انتحاريين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار، بالإضافة إلى تدمير مقرين للتنظيم.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت القيادة، في بيان، مساء اليوم الاثنين، أن "قيادة عمليات الجزيرة تمكنت من تدمير مضافتين تابعتين لتنظيم "داعش" الإرهابي بداخلهما كميات كبيرة من العبوات والأحزمة الناسفة".

وأكد البيان "مقتل ثلاثة إرهابيين انتحاريين شرق حي البكر" التابع لقضاء هيت، بمحافظة الأنبار.

وكانت محافظة الأنبار، الواقعة غربي العراق على الحدود مع سوريا، تحت سيطرة مُحكمة من تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عام 2015.

وبتحرير منطقة غربي الأنبار بالكامل، أعلن العراق تحرير كافة أراضيه من الإرهاب في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، باحتفال عسكري كبير، مسدلا الستار على مرحلة مهمة في تاريخه شهدت تهجير نحو 6 ملايين نازح من ديارهم، ودمارا كبيرا في البنى التحتية والسكنية في مساحات شاسعة من أراضيه، فضلا عن مقتل آلاف من المدنيين قبل وأثناء العمليات العسكرية للتحرير.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير للقضاء على عناصر "داعش" المرجح تواجدهم في المناطق المحررة في الأنبار، خاصة في الرمادي، والفلوجة.

وأصدرت السلطات العراقية، أوائل الشهر الجاري، قائمة جديدة للإرهابيين المطلوبين تضم 60 شخصا بينهم ابنة الرئيس السابق صدام حسين.