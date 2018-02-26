علوش يطالب بإجلاء عناصر "هيئة تحرير الشام" بإشراف أممي

طالب عضو الهيئة السياسية لجيش الإسلام، محمد علوش، بمفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لتأمين خروج عناصر "هيئة تحرير الشام" من الغوطة الشرقية، مؤكدا عدم وجود أحد منهم في القطاعات التي يسيطر عليها "جيش الإسلام".

وقال علوش في حديث لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الإثنين " أنا أطالب أن نتوجه لمفاوضات مباشرة بإشراف الأمم المتحدة لعملية إجلاء عناصر "هيئة تحرير الشام" من كافة قطاعات الغوطة، مع العلم أنهم غير موجودين في قطاعنا من أجل أن لا تكون هناك حجة لاستهداف المدنيين".

مؤكدا أنه "لا يوجد هناك "جبهة نصرة" قلنا أن هناك مجموعة من العناصر ونحن على استعداد لإخراجهم من السجون، وهم ليسوا موجودين ضمن القتال، يتم إخراجهم لمكان آمن هم يختارونه أو أنتم تختارونه".

هذا وتبنى مجلس الأمن، مساء السبت الماضي، قرارا حول سوريا، طالب فيه جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في عموم البلاد بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.

